«الداخلية» تنفذ 82 ألف حكم قضائي متنوع في يوم واحد
11:31 ص | السبت 11 مارس 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
فى مجال ضبط قضايا المخدرات:
ضبط (315) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (352) متهم ضُبط خلالها الآتى :
كمية من مخدر الحشيش وزنت (112,519 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (43,400 كيلو جرام).
كمية من مخدرالهيروين وزنت (18,217 كيلو جرام).
كمية من مخدرالإستروكس وزنت (8,850 كيلو جرام).
كمية من مخدرالهيدرو وزنت (6,320 كيلو جرام).
كمية من مخدرالشابو وزنت (3,720 كيلو جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (436 جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت (392 كيلو جرام).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (350 جرام).
عدد (2809) قرص مخدر.
فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:
ضبط (174 قطعة سلاح نارى بحوزة 148 متهم) .. وذلك على النحو التالى:
(21) بندقية آلية.
(26) بندقية خرطوش.
(8) مسدسات .
(119) فرد محلى.
(412) طلقة مختلفة الأعيرة .
(25) خزينة متنوعة .
ضبط (237) قطعة سلاح أبيض.
فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (81877) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(339) حكم جناية.
(25595) حكم حبس جزئى.
(4155) حكم حبس مستأنف.
(41568) حكم غرامة.
(10220) مخالفة.
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية :
ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (6) متهمين إرتكبوا (15) حادث متنوع .
فى مجال ضبط المتهمين الهاربين:
ضبط (40) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:
ضبط (15) متهم.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة :
ضبط (236) دراجة نارية مخالفة.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.