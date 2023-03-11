عميد معهد الدراسات الإسلامية: التاريخ سيذكر جهود وزير الأوقاف في بناء الوعي

ثمن الدكتور محمود عبد الحميد عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية جهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في بناء الأئمة والواعظات والإداريين علميًّا وثقافيًّا ومهاريًّا، مؤكدًا أن التاريخ سيذكر لهذا الوزير البناء المتكامل للإمام خدمة لوطنه، فقد حرص وزير الأوقاف على أن يكون الإمام لديه وعي كامل وثقافة شاملة تواكب العصر، فأعد أكاديمية الأوقاف الدولية وفيها يتم تدريب الأئمة والواعظات على علوم الحاسب الآلي، وكذلك وفر لهم دورات تدريبية متخصصة في شتى العلوم المجتمعية كعلم النفس، وعلم الاجتماع وغيرها.

المؤتمر السنوي للمعهد العالي للدراسات الإسلامية

وأوضح «عبد الحميد» خلال مؤتمر معهد الدراسات الإسلامية، أن وزارة الأوقاف نجحت في إدارة المؤسسات والشركات التابعة لها من خلال فكر اقتصادي ومالي رفيع المستوى، وتتعامل باحترافية ومهنية في تنمية الموارد المالية للوزارة.

وزيرالأوقاف

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي للمعهد العالي للدراسات الإسلامية اليوم السبت 11 من مارس 2023 وتحت عنوان: «دور البحث العلمي في خدمة المجتمع" بمقر المعهد العالي للدراسات الإسلامية».