وزير الأوقاف: توزيع 28 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا في قنا

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، توزيع الدفعة الرابعة عشر من لحوم الأوقاف بواقع 2 طن من اللحوم، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى 28 طنا بمحافظة قنا حتى الآن، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحماية الاجتماعية، وفي ضوء مبادرة «حق الوطن» التي أطلقتها وزارة الأوقاف.

توزيع 28 طن لحوم في قنا

وخلال تفقده سيارات اللحوم، أشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أن هذه اللحوم تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي، والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا أوان التراحم والتكافل بين جميع أبناء المجتمع، حيث قامت وزارة الأوقاف بمضاعفة كميات اللحوم التي توزع شهريًّا، من 100 طن إلى 200 طن شهريًا، لـ200 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

صكوك الأوقاف

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن مشروع صكوك الأوقاف من أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الأوقاف، كونه مشروعا قوميا ووطنيا يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا بقرى ومدن المحافظة وبصفة خاصة قرى مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

خطبة الجمعة

وكان وزير الأوقاف ألقى خطبة الجمعة في مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، بمناسبة عيد قنا القومي وتزامنا مع احتفالات مولد القنائي.