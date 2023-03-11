5 معلومات عن مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان.. قصة اجتماعية رومانسية

أعلن الفنان محمد رمضان، الانتهاء من تصوير مسلسلة الرمضاني جعفر العمدة، المقرر عرضه رمضان 2023، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر محمد رمضان فيديو يجمعه بفريق العمل معلقا: «تم بحمد الله انتهاء تصوير مسلسل جعفر العمدة، ثقة في الله نجاح».

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن المسلسل:

- يعرض حصريا على قنوات dmc.

- مسلسل جعفر العمدة من أبرز المسلسلات التي ينتظر عرضها الجمهور في رمضان 2023، ويجسد رمضان خلاله دور رجل صعيدي.

- ويقدم رمضان دور «جعفر العمدة»، الذي يتزوج 4 سيدات لكل منهن قصة وحكاية مختلفة.

- تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ورومانسي.

- جرى تصوير المسلسل في عدد من الأماكن الشعبية، أبرزها الوايلي والسيدة زينب ووسط البلد.

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.