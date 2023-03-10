رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

محمد رمضان يكشف عن البوستر الدعائي لفيلم «هارلي»: «عيد الفطر ميعادنا»

كتب:

ياسمين محمود
11:13 م | الجمعة 10 مارس 2023
محمد رمضان

محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان، عن البوستر الدعائي جديد لفيلمه «هارلي» المقرر طرحه في موسم عيد الفطر، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشر محمد رمضان البوستر الدعائي الذي يظهر فيه بظهره وعلق عليه : «هارلي البوستر التشويقي الأول.. عيد الفطر ميعادنا والسينما مكانا قريبا، ثقة في الله نجاح».

فيلم هارلي

فيلم هارلي من بطولة محمد رمضان ومي عمر، وإخراج محمد سمير، ومن المقرر عرضه في دور العرض مع موسم عيد الفطر المبارك، وينتمي لنوعية الأفلام الأكشن والرومانسية.

مسلسل العمدة 

وما زال الفنان محمد رمضان يصور مسلسل الرمضاني العمدة، الذي يشارك فيه مجموعة من نجوم الفن هم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.

اقرأ المزيد:

محمد رمضان يحتفل بتصدر برومو مسلسل «العمدة» التريند: «ثقة في الله نجاح»

محمد رمضان يكشف تفاصيل شخصية جعفر العمدة.. «فيها رائحة مصر»

ما قصة أول إمساكية لشهر رمضان؟.. طبعت بأمر من محمد علي

محمد رمضان يصور المشاهد الخارجية لمسلسل «العمدة» لعرضه في رمضان 2023
بقلم ياسمين محمود