محمد رمضان يكشف عن البوستر الدعائي لفيلم «هارلي»: «عيد الفطر ميعادنا»

كشف الفنان محمد رمضان، عن البوستر الدعائي جديد لفيلمه «هارلي» المقرر طرحه في موسم عيد الفطر، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشر محمد رمضان البوستر الدعائي الذي يظهر فيه بظهره وعلق عليه : «هارلي البوستر التشويقي الأول.. عيد الفطر ميعادنا والسينما مكانا قريبا، ثقة في الله نجاح».

فيلم هارلي

فيلم هارلي من بطولة محمد رمضان ومي عمر، وإخراج محمد سمير، ومن المقرر عرضه في دور العرض مع موسم عيد الفطر المبارك، وينتمي لنوعية الأفلام الأكشن والرومانسية.

مسلسل العمدة

وما زال الفنان محمد رمضان يصور مسلسل الرمضاني العمدة، الذي يشارك فيه مجموعة من نجوم الفن هم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.