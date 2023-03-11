وزارة الأوقاف تعلن زيادة بدل صعود المنبر 400 جنيه للأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم ، أن الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1004 لسنة 2023م، بزيادة بدل صعود المنبر مبلغ 400 جنيه شهريًّا للأئمة، اعتبارًا من يوم 1 مارس 2023م ، وتُموَل من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف.

زيادة بدل صعود المنبر

وأوضحت الأوقاف أن زيادة بدل صعود المنبر، جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتحسين المستمر للأحوال المالية والعلمية والتأهيلية لجميع الأئمة في مصر.

وزارة الأوقاف

وتوجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجميع الأئمة في وزارة الأوقاف بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المستمر للأئمة والخطاب الوسطي المستنير بزيادة بدل الصعود للمنبر، داعيًا لسيادته بمزيد من التوفيق، ولمصر العزيزة بمزيد من التقدم والرقي في ظل قيادة سيادته الحكيمة.

واليوم، شارك وزير الأوقاف بالمؤتمر السنوي للمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالزمالك، تحت عنوان: «دور البحث العلمي في خدمة المجتمع»، وقال في كلمته إن المعهد العالي للدراسات الإسلامية يخطو خطوات جادة في مجال البحث العلمي من حيث اختيار الموضوعات وغيرها مما يفيد البحث العلمي والباحثين، مشيرًا إلى اهتمام وزارة الأوقاف المصرية برفع المستوى العلمي والمهاري للأئمة والواعظات والإداريين من خلال استكمال الدراسات العليا بجامعة الأزهر ومختلف الجامعات المصرية والمعهد العالي للدراسات الإسلامية، مشيرًا إلى أن رسالة المعهد رسالة تثقيفية، فهو يقدم جرعة ثقافية عالية لا تقف عند حدود الخطاب الديني البحت، وإنما تتسع لتشمع الاقتصاد والقانون والاجتماع وعلم النفس.