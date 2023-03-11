السيطرة على حريق في شقة سكنية بالجيزة دون خسائر

تمكن رجال قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل اشتعل داخل شقة سكنية في منطقة الهرم بالجيزة، دون وجود أي وفيات أو إصابات، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ الحريق

ورد لرجال الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ باشتعال حريق بشقة سكنية في الهرم، وعلى الفور انتقل رجال الحماية لمكان البلاغ، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده دون أي خسائر بشرية، وقبل امتداده للعقارات المجاورة

وبإجراء التحريات من قبل رجال المباحث، تبين عدم وجود أي شبهة جنائية للحريق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.