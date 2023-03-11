 الممثل السامي للاتحاد الأوروبي يزور الجزائر غدا لمدة يومين

يتجه الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، غدا، إلى الجزائر بزيارة رسمية، وتستمر لمدة يومين.

ومن المقرر أن يحظى بوريل لدى حلوله بالجزائر، حسب ما جاء في بيان للخارجية الجزائرية اليوم السب، باستقبال من قبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ورئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبدالرحمن.

مباحثات حول عدة قضايا دولية وإقليمية

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تعد هي الأولى من نوعها للمسئول الأوروبي منذ توليه منصبه في عام 2019، وتأتي عقب أشهر قليلة بعد الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في سبتمبر الماضي، وفي سياق تعزيز العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن تشهد هذه الزيارة مباحثات حول عدة قضايا دولية وإقليمية في هذه الزيارة، على غرار ملفات الوضع في منطقة الساحل الأفريقي وليبيا والقضية الفلسطينية.