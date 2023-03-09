الجامعة العربية: الجزائر تستضيف اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب

أعلنت جامعة الدول العربية، أنّ الجزائر ستستضيف أعمال الدورة العادية 58 لمجلس وزراء الصحة العرب، ومكتبه التنفيذي المقرر انعقادهما يومي 13-14 مارس الجاري بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمشاركة وزراء الصحة العرب وعدد من رؤساء الاتحادات والمنظمات العربية والإقليمية بصفة مراقب.

الاجتماع سيناقش المواضيع الصحية المهمة

وقالت الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في تصريح لها اليوم الخميس، إنّ المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، سيعقد برئاسة مصر ومشاركة الدول الأعضاء وهي: «الجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية».

وستعقد الدورة الوزارية للمجلس برئاسة الجزائر، مشيرة إلى أنّ الاجتماع سيناقش عددا من المواضيع الصحية الهامة في مقدمتها المستجدات، ومتابعة الجهود المبذولة من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ومناقشة ما توصلت إليه اللجان الفنية المنبثقة عن المجلس فيما يتعلق بإنشاء المركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية.

جائزة الطبيب العربي لعام 2023

وأضافت أنّ الاجتماع سيناقش أيضا، جائزة الطبيب العربي لعام 2023، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والقانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة، بالإضافة إلى الإطلاع على تقرير أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس العاديتين 56 مارس 2022، ورقم 58 مارس 2023، فضلا عن بحث عدد من المواضيع الصحية الأخرى ومن بينها التحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023، والتجارب الصحية الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجالات الصحية، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، مايو 2023، التي من المقرر أن يلقيها وزير الصحة بالجمهورية اليمنية.

تقديم الدعم العاجل لتوفير الاحتياجات الإنسانية

وأشارت إلى أنّه سيتم مناقشة إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة البشري المقدم من الجمهورية الجزائرية، وإنشاء الوكالة العربية للدواء المقدم من جمهورية مصر العربية، وإنشاء الوكالة العربية للتنمية الصحية المقدم من الجمهورية الجزائرية، بالإضافة إلى اختيار محور الدورة العادية 56 لمجلس وزراء الصحة العرب، والذي تقرر أن يكون تحت مسمى «مقاربة صحة واحدة» وهو المقترح المقدم من المملكة المغربية، وتم الموافقة عليه من قبل اللجنة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، وتقديم الدعم العاجل لتوفير الاحتياجات الإنسانية في جيبوتي، واعتذار رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن الانضمام في اللجنة الطبية المشكلة للتحقق من أسباب الوفاة داخل السجون الإسرائيلية.

وأوضحت أنه سيتم بحث تفعيل اجتماعات الهيئة العربية العليا للدواء والغذاء، والإطلاع على جهود المؤسسات التابعة لمجلس وزراء الصحة العرب، وهي المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وفي مجال التعاون العربي الدولي، سيتم مناقشة التحضير لمنتدى التعاون العربي- الصيني في المجال الصحي، المقرر أن تستضيفه جمهورية مصر العربية العام الجاري.