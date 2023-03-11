النيابة تحقق في تحطيم «جيم» بالمرج يملكه لاعب بالزمالك والاعتداء على مديره

أقدم 10 أشخاص في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج شمال محافظة القاهرة على تحطيم صالة جيم يملكها لاعب بنادي الزمالك، بسبب خلافات بينهماوبين مدير صالة الجيم، وتحرر محضر بالوقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، وتكثف مباحث المرج من جهودها لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

تحطيم صالة جيم وإصابة مديره بقطع في الأوتار وجروح بفروة الرأس

ورد للمقدم كريم البحيري رئيس مباحث المرج، بلاغ مفاده تحطيم صالة جيم وإصابة مديره بقطع في الأوتار وجروح في فروة الرأس وجرح آخر في الرأس، وجروح في أصابعه في منطقة المرج نتيجة اعتداء عدد من الأشخاص على الجيم الذي يملكه لاعب بنادي الزمالك بسبب خلافات بينهم، وبالانتقال والفحص تبين تحطيم صالة الجيم الذي وإصابة مديرها الذي اتهم 10 أشخاص بارتكاب الواقعة، وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة، لتحديد هوية المتهمين تمهيدًا لالقاء القبض عليهم.

تحرر محضر بالوقعة، رقم 4402 لسنة 2023 بقسم شرطة المرج، وباشرت النيابة التحقيقات.