محافظ بورسعيد: استمرار العمل في تطوير طريق 23 يوليو والشوارع الجانبية

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار أعمال التطوير والرصف بشارع 23 يوليو والشوارع الجانبية، في إطار الخطة الموسعة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين بمحافظة بورسعيد، تحت إشراف «جهاز تعمير سيناء- منطقة تعمير بورسعيد».

تطوير شارع سعد زغلول

أوضح محافظ بورسعيد أنه جارٍ العمل على وضع طبقة الأسفلت النهائية بشارع 23 يوليو، وجارٍ استكمال تطوير شارع سعد زغلول «23 يوليو»، من أعمال الرصف والأسفلت، إذ جرى استكمال المساحات الخضراء وأعمدة الاضاءة بالشارع، وتركيب بلاط الإنترلوك بالجزيرة الوسطى وعلي جانبي الطريق، وجارٍ الآن إنهاء أعمال وضع الأسفلت والتطوير.

ويبدأ مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع 23 يوليو من أمام نادي العاملين بالمحافظة، والأحياء ببورسعيد، حتى استاد النادي المصري «مرحلة أولى» بطول 2.6 كيلومتر.

شبكة بالوعات صرف الأمطار

تشمل أعمال التطوير توسعة الشارع وعمل شبكة متكاملة من بالوعات صرف مياه الأمطار، وتطوير وتجميل الأرصفة على جانبي الطريق، بالإضافة الى الجزيرة الوسطى، وتشمل الأعمال أيضًا، إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية الحديثة، وأعمال اللاند سكيب على أحدث طراز، وتركيب اللوحات المرورية الحديثة، بالإضافة الى رصف الشارع بطول 2.6 كيلومتر.