الجامعات تحسم الجدل حول تعديل الخريطة الزمنية للدراسة خلال رمضان 2023

حسمت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حقيقة تعديل الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2023 خلال شهر رمضان 2023 والمقرر أن يبدأ 23 مارس الجاري وفقاً للحسابات الفلكية، مؤكدين أن العمل مستمر دون تأجيل أو تعطيل خلال شهر رمضان وأن الجامعات ملتزمة بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري، موضحين أنه سيتم مراعاة انتهاء المحاضرات في الكليات بفترة تسمح لمنتسبي الجامعات الوصول قبل موعد الفطار.

مواعيد العمل خلال شهر رمضان 2023

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لـ«الوطن»، أن الدراسة ستنتظم خلال شهر رمضان 2023 وفقاً للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس، وأنه لا يوجد تأجيل أو تعطيل لها، موضحاً أن الجامعات التزمت خلال الفترة الماضية أثناء وضع جداول المحاضرات بضرورة مراعاة توقيت انتهاء المحاضرات والسكاشن في الكليات بفترة زمنية تسمح لمنتسبي الحرم الجامعي العودة للمنزل قبل موعد الفطار خلال رمضان.

لا توجد أي قرارات تأجيل أو تعطيل للدراسة خلال رمضان

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عيادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي قرارات تأجيل أو تعطيل للدراسة خلال رمضان، مؤكداً الالتزام التام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وأن الدراسة ستكون منتظمة خلال شهر رمضان، لافتا إلى أنه جرى مراعاة انتهاء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان قبل موعد الإفطار بفترة تسمح للطلاب العودة للمنازلهم قبل الإفطار.