جامعة سوهاج تشارك في منتدى «جامعاتنا المصرية ومستقبلنا الأخضر بعد COP»

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات منتدى الجامعات المصرية الأول بعنوان «جامعاتنا المصرية ومستقبلنا الأخضر بعد COP 27»، الذي عقد على هامش اجتماع المجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من نواب رؤساء الجامعات المصرية.

مشاركة جامعة سوهاج بالأنشطة

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة التي تحقق رؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، التي تهدف إلى ضرورة التعاون والتكامل بين القطاعات والأقاليم المختلفة لتحقيق رؤية شاملة لحل مشكلات المجتمع، والإبداع والابتكار في تنمية المشروعات البيئية التي تخدم الوطن، مضيفاً أنه خلال مشاركة الجامعة في فعاليات المنتدى تمت مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالبيئة، إلى جانب استعراض دور الجامعة العلمي والتوعوي للمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية.

أنشطة المنتدى

وأوضح الدكتور خالد عمران، أن المنتدى يهدف إلى طرح رؤية علمية بقضايا المناخ وتوعية الشباب بالمخاطر البيئية، والتعريف بجهود الرئاسة المصرية الهادفة إلى الحد من المشكلات البيئية، وترسيخ ركائز التنمية المستدامة 2023، مشيراً إلى أن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، اقترح إنشاء منتدى مركزي لوحدات ومراكز الاستدامة بالجامعات المصرية، مع عرض مشروع مستدام يخدم النطاق الجغرافي لكل جامعة للنظر في تمويله من جهات التمويل.

جلسات المنتدى

وأضاف «عمران»، أن المنتدى اشتمل على محاضرات وجلسات حوارية وعلمية، حاضر خلالها الدكتور مصطفى رفعت الذي ركز على ضرورة وضع استراتيجية للجامعات للتحول لجامعات خضراء، وإدراج أهداف التنمية المستدامة في المقررات الجامعية.

وأشار الدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة والمشارك بفعاليات المنتدى إلى أن الجلسات العلمية تضمنت أيضًا عرض تجارب وجهود عدد من الجامعات المصرية مثل جامعة القاهرة، أسوان، عين شمس، سوهاج، المنيا، اتحاد جامعات الدلتا، في التنمية المستدامة والتأقلم مع التغيرات المناخية، وكذلك الخطة المستقبلية لها.

جهود الجامعة للتكيف مع التغيرات المناخية

واستعرض الدكتور حمدي حسانين خلال فعاليات المنتدى جهود الجامعة لتخفيف الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية السابقة والمستقبلية، مثل الطاقة المستدامة، وإنتاج سماد عضوي من مخلفات المطاعم وتغطية أسطح مواقف السيارات بألواح الطاقة الشمسية والواقع الافتراضي في التنمية المستدامة، إلى جانب مبادرة شباب من أجل التنمية المستدامة.