تعليق الدراسة في السعودية غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

قررت السلطات تعليق الدراسة في السعودية بعدد من المدن والمناطق بسبب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها عدة مدن بالمملكة.

وعن تفاصيل تعليق الدراسة في السعودية، أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم غدٍ الأحد.

تعليق الدراسة في السعودية حضوريا

وأكدت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، تقرر تعليق الدراسة في السعودية بمدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة، على أن تكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأعلنت جامعة الطائف، تعليق الدراسة الحضورية في مقرات وفروع الجامعة غدا الأحد على أن يكون حضور الطلبة عبر البلاك بورد ويستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

كما أعلنت إدارة تعليم الطائف تعليق الدراسة الحضورية غدا الأحد بتعليم الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم، حيث ستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

كما أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة غدا الأحد لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي، بمدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب إدارة التعليم.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظتي جدة

وأصدر المركز الوطني السعودى للأرصاد تحذيرا اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة غدا على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وتشمل تأثيراتها محافظتي رابغ وجدة.