بسبب الأمطار.. جبال مكة المكرمة تكتسي باللون الأخضر (فيديو)

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية، في تحول لون جبال مكة المكرمة إلى اللون الأخضر، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تحول لون جبال مكة المكرمة إلى اللون الأخضر، بعد هطول الأمطار الغزيرة عليها منذ أيام في مشهد رائع.

وأظهر المقطع، اكتساء جبال مكة المكرمة باللون الأخضر نتيجة خروج الزرع من باطن الأرض بسبب الأمطار، إذ تعرضت أحياء مكة المكرمة، ومنها حي الشرائع، إلى هطول أمطار غزيرة على مدار أيام، وفقا لصحيفة تواصل السعودية.

استمرار هطول الأمطار

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، تؤدي إلى جريان السيول في عدة مناطق.

#فيديو

جبال #مكة تكتسي الخَضار بعد الأمطار التي شهدتها مؤخراً

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تصوير: عبدالإله السلمي pic.twitter.com/finS66zJXb — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 7, 2023

وتشمل مناطق سقوط الأمطار أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على مدن القصيم وحائل تبوك والجوف والحدود الشمالية.

وخلال الأيام الماضية، هطلت أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة بشكل متكرر، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى تساقط البرد.

أمطار غزيرة على مكة المكرمة

وبلغت أكبر كمية أمطار تساقطت على منطقة الهدا بمكة المكرمة بين يومي الخميس والجمعة نحو 11.8 ملم، بينما وصلت في المنطقة المركزية إلى 6.9 ملم.

فى سياق متصل، تمكنت أمانة المنطقة الشرقية فى مدينة الدمام السعودية من سحب وتصريف كميات كبيرة من مياه الأمطار، خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، عبر محطات تصريف مياه الأمطار، البالغ عددها 43 محطة، إضافة إلى محطات التصريف بالأنفاق، ومعدات نزح المياه المتنقلة.