السعودية تلعن تعديلات على تأشيرة الزيارة لحاملي شنجن وأمريكا وبريطانيا

قالت وزارة السياحة السعودية، إن هناك بعض التغييرات والتعديلات التي سيتم تنفيذها بالنسبة إلى اللائحة المتعلقة بتأشيرة الزيارة بغرض السياحة، وشملت تلك التعديلات زيادة الفئات المؤهلة، مع توفير عدد أكبر من الاختيارات للراغبين في زيارة المملكة بغرض السياحة، تأشيرة الزيارة إلى السعودية بالنسبة للمقيمين في الخليج والحاصلين على تأشيرات شنجن وبعض الدول.

تأشيرة الزيارة لغرض السياحة المعدلة

وبموجب لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة المعدلة التي أصدرها وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ترحب المملكة بالمقيمين في دول الخليج، وكذلك بالحاصلين على تأشيرات شنجن، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والمقيمين فيها.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة السياحة أن الحاصلين على تأشيرة إقامة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكنهم دخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونية يمكنهم التقدم عليها من خلال موقع visitsaudi.com/visa ، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.

استثناء الحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية من أمريكا

من جهةٍ أخرى، منحت اللائحة المعدلة لتأشيرة الزيارة إلى السعودية استثناءً للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنجن، على أن يكون قد تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة، ويدخل في هذا أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى القادمون برفقته، إضافة إلى الحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو إقامة دائمة في دول الاتحاد الأوروبي، أو إقامة دائمة في المملكة المتحدة، بما في ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمون برفقته، وذلك من خلال التأشيرة عند الوصول إلى أيٍ من منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية.

وقد أكدت لائحة التأشيرة السياحية المعدلة على السياح أثناء وجودهم في المملكة الامتثال للأنظمة والتعليمات المتبعة، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات، كما نوهت الوزارة إلى أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تتيح أداء العمرة أثناء موسم الحج.

ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على المزيد من التفاصيل حول لائحة التأشيرة السياحية المعدلة، ومعرفة قائمة الدول التي يمكن لحاملي جنسيتها طلب الحصول على التأشيرة، إلى زيارة المنصة الإلكترونية www.visitsaudi.com أو الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية www.mofa.gov.sa.