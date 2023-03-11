محافظ مطروح: قروض ميسرة بمليوني جنيه لمربي الماشية

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن مشاركة المهندس حسين السنيني مدير تنمية القرية وصندوق تمويل المراعي والثروة الحيوانية في مؤتمر المراعي الطبيعية في الأردن خلال الأيام الماضية ممثلا لمحافظة مطروح جاء لعرض تجربة إنشاء الصندوق الدوار لدعم الثروة الحيوانية والمراعي والذي جرى إنشاؤه منذ ثلاث سنوات طبقا لبروتوكول تم توقيعه بين محافظة مطروح ومركز بحوث الصحراء وجمعية الرامي لتنمية المراعي الجمعية الزراعية المركزية بمطروح برأس مال بمبلغ 2 مليون جنيه لتمويل الأعلاف، وتقديم مليون جنيه لعمل قروض ميسرة للمرأة.

تجربة صندوق تمويل المراعي بمطروح

وأضاف محافظ مطروح أن عرض تجربة صندوق تمويل المراعي والثروة الحيوانية في المؤتمر تؤكد أن محافظة مطروح لا تألو جهدا في تقديم كافة التيسيرات والدعم للمربين مع تذليل كافة العقبات والعمل على تقديم خدمات متكاملة للمربين سواء بيطرية وعلاجية وتقديم تمويل ميسر لشراء الأعلاف وذلك بقرى ونجوع المحافظة للتيسير عليهم والحفاظ على الثروة الحيوانية.

قروض ودعم للمربين

وأوضح المهندس حسين السنينى أنه خلال المؤتمر عرض صندوق تنمية الثروة الحيوانية والمراعي في محافظة مطروح والذي بدأ في تقديم دفعة أولى قروض ميسرة لعدد 49 مربيا بإجمالي مبلغ مليون وخمسمائة وخمسين ألف جنيه وفرت 329 طن أعلاف تم سدادها بالكامل، كما تم تقديم دفعة ثانية بمبلغ 1302 جنيه بنحو 229 طن أعلاف لعدد 31 مربيا سدد منها 480 ألف جنيه حتى الآن وكذلك تقديم دفعة ثالثة من القروض بمبلغ 756 ألفا لعدد 18 مربيا وفرت 100 طن أعلاف وذلك بإجمالي 98 مربيا حتى الآن، وفي مجال تقديم تمويل لمشروعات المرأة تم تقديم تمويل ميسرة للمرأة يصل 15 ألف جنيه لكل حالة تسدد على 18 شهرا وشهري سماح قبلها استفاد منه حتى الآن 66 سيدة بمشروعات متنوعة مثل تربية الماعز والأغنام وأبراج الحمام والدواجن وصناعات زراعية وتم صرفها من نوفمبر 2022 وتم البدء في سداد التمويل الميسر من بداية فبراير.

طلبات للحصول على قروض

وأشار في بيان إلى أن محافظ مطروح وافق على سداد نسبة 2 % من المصروفات الإدارية لكل حالة مما يعود دعم من محافظة مطروح للمرأة في هذا المجال ويمكن للمربين تقديم الطلبات للجنة إدارة صندوق المراعي الثروة الحيوانية للحصول على تمويل قرض يصل إلى 40 ألف جنيه لكل حالة في حال طلب الأعلاف، و5 آلاف جنيه في حال طلب العلاجات بشروط ميسرة بضمان جمعيته الزراعية الفرعية ولمدة 6 أشهر، والصندوق على استعداد لاستقبال أي طلبات للمربيين سواء بمقر اللجنة بالجمعية المركزية أو عن طريق الجمعيات الزراعية الفرعية مما يحقق جدا من دعم المربين في مطروح.