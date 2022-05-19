مليون و550 ألف جنيه قروض لدعم مربي الثروة الحيوانية في مطروح

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافة التيسيرات والدعم للمربين، مع تذليل كافة العقبات والعمل على تقديم خدمات متكاملة للمربين سواء بيطرية وعلاجية أو قروض وأعلاف، وذلك بجميع قرى ونجوع المحافظة للتيسير عليهم والحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم للمربيين لزيادة أعداد أغنام البرقي والإبل الصحراوية التي تتميز بها مطروح.

وأصاف محافظ مطروح، اليوم الخميس، أن صندوق تنميه الثروة الحيوانية والمراعي بالمحافظة، قدم قروضا ميسرة لعدد 49 مربيا، باجمالي مبلغ مليون و550 ألف جنيه، وتوفير عدد 329 طن أعلاف.

6 ملايين و800 ألف جنيه قروض

وأشار محافظ مطروح في تصريحات صحفية، إلى أن الجمعية الزراعية المركزية قامت بتقديم قروض بمبلغ 6 ملايين و800 ألف جنيه، كما وفرت 1600 طن حبوب وأعلاف، مع تسهيل حصول المربين على الأعلاف والعلاجات البيطرية بتقديم الطلبات للجنة إداره صندوق تمويل الثروة الحيوانية والمراعي، تصل إلى 40 ألف جنيه لكل حالة في حال طلب الأعلاف و5 آلاف جنيه في حال طلب العلاجات بشروط ميسرة بضمان جمعيته الزراعية الفرعية بكل مركز ومدينة على مستوى المحافظة ولمدة 6 أشهر.

صندوق تنمية الثروة الحيوانية

وأوضح المهندس حسين السينيي، رئيس صندوق تنمية الثروة الحيوانية في محافظة مطروح، أن الصندوق يستقبل أي طلبات للمربيين سواء بمقر الصندوق بالجمعية الزراعية المركزية، أو عن طريق الجمعيات الزراعية الفرعية لتقديم الدعم اللازم لهم، بهدف الارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية في محافظة مطروح.