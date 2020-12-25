لتمويل مشروعات صغيرة..قروض ميسرة لشباب مطروح من البنك الزراعي

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تيسيرات لدعم شباب المحافظة من خلال قروض بالتنسيق مع البنك الزراعي لإقامة مشروعات صغيرة وتوفير مصدر دخل لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية فى محافظة مطروح ومجالس المدن الثمانية.

وقال "شعيب" في تصريح له، اليوم، إن المحافظة وقعت بروتوكول تعاون مع البنك الزراعى لتقديم قروض ميسرة للشباب لتمويل مشروعات متوسطة وصغيرة ومنها مشروعات تربية الأغنام والأبقار، بما يتيح توفير فرص عمل لأبناء مطروح.

وأضاف "شعيب" أن البنك يتعاون بشكل كبير خاصة جهود دعم الثروة الحيوانية، مع أهمية تعريف المواطنين بجميع الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة على مستوى مراكز المحافظة وتسهيل الإجراءات والتعامل مع جميع الشباب والمواطنين من مختلف الأعمار للحصول على قروض للمشروعات التى يرغبون في تنفيذها.

وأشار إلى أن هناك موافقة على تفعيل مبادرة "باب رزق" من خلال برنامج مشروعك "المبادرة القومية للتنمية المجتمعية للشباب" عبر تفعيل العمل بمكاتب مشروعك على مستوى الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بدءا من مجلس مدينة الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدى برانى والسلوم وحتى مجلس مدينة سيوة، وتوضيح جميع الإشتراطات التى يقررها البنك للحصول على قرض باب رزق وصياغتها مع توزيعها على جميع مكاتب مشروعك بمراكز المدن وذلك لتسهيل الإجراءات للمواطنين للحصول على القرضمن خلال مكاتب برنامج مشروعك بمجالس المدن لإستقبال الطلبات وإرسالها للبنك للمراجعه يعقبها الموافقة على الإقراض وصرف رأس مال المشروع للراغبين للبدء الفورى فى تنفيذه ليكون بداية للإنتاج على أرض الواقع وفتح فرص عمل جديدة للشباب.

جدير بالذكر أن محافظة مطروح يوجد بها ما يقرب من 446 ألف رأس من أغنام البرقى التى تشتهر بها المحافظة، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية من الأبقار والإبل.