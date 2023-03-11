لماذا أغلقت السلطات الأمريكية بنك سليكون فالي وما مصير ودائع العملاء؟     

أثار إغلاق السلطات الأمريكية بنك سيليكون فالي، تساؤلات كثيرة عن الأسباب التي جعلت الجهات الرقابية الأمريكية، تسيطر على ودائع العملاء في أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ عام 2008.

وللإجابة عن سؤال لماذا أغلقت السلطات الأمريكية بنك سليكون فالي، أوضحت الجهات الرقابية المصرفية الأمريكية، أن بنك سيليكون فالي، الذي يقع مقره الرئيسي في كاليفورنيا، واجه نقص السيولة واحتمال الإفلاس.

لماذا أغلقت السلطات الأمريكية بنك سليكون فالي؟

وفى التفاصيل بشأن تساؤل لماذا أغلقت السلطات الأمريكية بنك سليكون فالي، فإن إغلاق البنك جاء في الوقت الذي كان يسعى فيه سليكون فالي، وهو مقرض رئيسي في مجال التكنولوجيا، بكل السبل لجمع الأموال لسد خسارة من بيع الأصول المتأثرة بأسعار الفائدة المرتفعة.

وأدت المشكلات التي تعرض لها البنك إلى اندفاع العملاء لسحب أموالهم، وأثارت مخاوف بشأن حالة القطاع المصرفي، وأوضح المسؤولون أنهم تحركوا من أجل حماية المودعين المؤمن عليهم.

وأوضحت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، التي تحمي عادة الودائع التي تصل إلى 250 ألف دولار، أنها تحملت حوالي 175 مليار دولار من الودائع المحتفظ بها في البنك، الذي يحتل المرتبة السادسة عشر بين أكبر البنوك في الولايات المتحدة.

ونوهت المؤسسة الفيدرالية للتأمين بأن مكاتب البنوك ستفتح أبوابها وسيتاح للعملاء الذين لديهم ودائع مؤمنة الوصول إلى الأموال في موعد أقصاه صباح بعد غد الاثنين، مضيفة أن الأموال التي تجمع من بيع أصول البنك ستذهب إلى المودعين غير المؤمن عليهم.

انهيار بنك سليكون فالي

وحدث انهيار البنك بعد أن قال سيليكون فالي، إنه يحاول جمع 2.25 مليار دولار لسد الخسارة الناجمة عن بيع الأصول، وخاصة السندات الحكومية الأمريكية، المتأثرة بارتفاع أسعار الفائدة،وتسببت الأخبار في فرار المستثمرين من البنك.

وشهدت الأسهم أكبر انخفاضا لها في يوم واحد على الإطلاق يوم الخميس، إذ تراجعت أكثر من 60 %، في تعاملات ما بعد الإغلاق.