أمريكا تبحث إطلاق حملة واسعة لتطعيم الدواجن بسبب تفشى أنفلونزا الطيور

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تراقب بحذر تفشى أنفلونزا الطيور، التي أدت إلى نفوق عشرات الملايين من الدجاج وتؤدى إلى ارتفاع ثمن البيض، تبحث إطلاق حملة تطعيم واسعة للدواجن، بحسب ما قاله مسئولو البيت الأبيض.

58 مليون طائر بالمزارع في 47 ولاية

وكان تفشى أنفلونزا الطيور بالولايات المتحدة بدأ العام الماضي، وهو الأكبر في التاريخ الأمريكي، وأثر على ما يزيد عن 58 مليون طائر بالمزارع في 47 ولاية، وأيضا الطيور في الحياة البحرية، ووصل المرض بالفعل إلى بعض الثدييات مثل حيوان المينك والذئاب والراكون والدببة، مما أثار مخاوف بأن الفيروس الذي يسببه، والمعروف باسم H5N1، يمكن أن يتحور ويبدأ في الانتشار بسهولة أكبر بين الناس.

تطوير اختبارات الفيروس إتش 5 إن 1

ويقول الخبراء في المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومنعها، والتي تركز على صحة البر، إن مخاطر حدوث وباء قليلة، وكإجراء احترازي، أرسلت الوكالة لشركات تصنيع الأدوية عينات من فيروس الطيور التي يمكن أن تشكل أساس التطعيم للبشر، وتبحث المراكز الأمريكية أيضا ما إذا كانت شركات الاختبارات التجارية مستعدة لتطوير اختبارات الفيروس إتش 5 إن 1، مماثلة لاختبارات كورونا.