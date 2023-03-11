النساء في «كفر عون» احترفن صناعة السجاد من جلود «الأبقار والماعز»: إبداع وطرق مبتكرة

ورشة ذات معدات بسيطة تملأها جلود الأبقار بألوانها المختلفة، إذ تدقق النظر فى أرجائها لتجد سجاداً مصنوعاً منها بأشكال بهيجة وبدقة عالية، تتوسطها شقيقتان، إحداهما فى العقد الثالث من عمرها، ممسكة بلوحة فنية تسعى لتطبيقها على بعض الجلود.. تلك هى اللحظات الأولى فى إحدى ورش صناعة السجاد من «جلود الأبقار» بقرية كفر عون فى البحيرة.

تشتهر ورشة صناعة السجاد من جلود الأبقار والماعز فى كفر عون بقدرة «منى عبدالسلام» وشقيقتها «هبة» على صناعة أحجام مختلفة من السجاد على الرغم من صغر الجلود المستخدمة، إلا أنهما برعتا فى استخدام مهاراتهما الفنية فى تنفيذ السجاد بطريقة تتيح استكماله بأشكال هندسية من جلود متعددة.

صناعة السجادة ذات الحجم الكبير تستغرق 6 ساعات

وتروى «منى»، إحدى مشرفات ورشة صناعة السجاد من جلود الأبقار بكفر عون، أن هذه الورشة مستحدثة عن باقى الورش، إذ راودتها وشقيقتها تلك الفكرة صدفة، الأمر الذى جعلهما تبحثان عن تنفيذها، مضيفةً: «بنجيب المواد الخام من القاهرة، وأنا وأختى بنرسم السجادة على حسب ألوان وأحجام الجلود المتاحة»، مشيرة إلى أن صناعة السجادة ذات الحجم الكبير تستغرق معهم 6 ساعات فقط.

وتلتقط «هبة» أطراف الحديث من شقيقتها، قائلة: «سجاد جلود الأبقار أسهل وأسرع فى التنفيذ، مش محتاج غزل ولا مجهود، محتاج فقط إبداع وتذوق فنى»، مشيرة إلى أن أسعاره أقل من غيره من السجاد. وتابعت: «رزقنا منها حلو، بنساعد فى مصاريف البيت»، موضحة أنها اختارت التخصص فى صناعة سجاد جلود الأبقار كونه غير معتاد ويلقى إقبالاً كبيراً من قبَل الجميع أثناء مشاركتهم فى المعارض.

وتضيف قائلة: «ناس كتير بتسأل عن شعر الحيوانات اللى فى السجاد بيطلع ولا لأ، برد عليهم: لأ بيكون ثابث جداً علشان متنفذ عليه عمليات تثبيت بمراحل مختلفة». وعن أسعاره أوضحت أنه «أقل من غيره فى تكلفة الصنع، الأمر الذى يترتب عليه عائد مادى كبير أثناء بيعه».

المشروع يعتمد على أدوات بسيطة موجودة داخل المنازل

وتروى أنهما تلقتا دروس بعض ورش صناعة السجاد من الجلود حتى أتقنتا تلك الحرفة، وبدأت بعض الورش فى المحافظات المجاورة بالاستعانة بهما لتنفيذ تلك الفكرة المختلفة، على حد وصفهما.

ونصحت الفتاتان السيدات بتنفيذ مثل هذا المشروع، كونه يعتمد على أدوات بسيطة «شاكوش، مسمار دق، خيط زينة» موجودة داخل منازلهن، ويستطعن شراء المواد الخام من بعض مناطق محافظة القاهرة.