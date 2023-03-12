أرخص غرف النوم والسفرة في معرض صنع في دمياط.. تبدأ من 15 ألف جنيه

تعتبر صناعة الأثاث في دمياط أحد أشهر الصناعات التي تشتهر بها، وتنتج محافظة دمياط ما يقرب من ثلثي الإنتاج من الأثاث الخشبي بمصر، وتعتمد صناعة الأثاث في دمياط على الصناعات الخشبية، من خلال مصانع لإنتاج الاخشاب والأبلاكاش ومصانع لإنتاج الموبيليا ويتميز الأثاث بالجودة والذوق العالي، ما يصب في مصلحة المواطنين الراغبين في الشراء ويعمل على فتح المزيد من المعارض بأسعار مخفضة مثل معرض صنع في دمياط.

تخفيضات على أسعار

وقال محمد فايد نائب رئيس الغرفة التجارية، في دمياط، لـ«الوطن»، إنّ معرض «صنع في دمياط»، والمنعقد حاليًا في قاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بصلاح سالم في القاهرة بمشاركة عشرات العارضين من صناع الأثاث الدمياطى الذى يتميز بأذواق وأشكال تتسم بالطابع المصري والعارضون يقدمون عروضا مميزة وتخفيضات على الأسعار.

وأضاف أن المعرض يتيح الفرص لسكان محافظتى القاهرة الكبرى والجيزة وباقي المحافظات المجاورة لزيارة المعرض وشراء أجود أنواع الأثاث الدمياطي بدلا من السفر إلى دمياط، ويضم المعرض عددا من العارضين من اللجنة النقابية للعاملين بصناعة الأثاث في دمياط وعارضين من الغرفة التجارية، ومدينة دمياط للأثاث ومن الجمعيات الأهلية بالمحافظة، وحققت تلك السلسلة من المعرض نجاحات متوالية منذ انطلاقه.

النهوض بصناعة الأثاث الدمياطي

وأوضح فايد أن إقامة معرض صنع في دمياط يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث الدمياطي من خلال تقديم كل الخدمات المالية وغير المالية والدعم النفسي لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع تلك الصناعه للنهوض بها، والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التى تشتهر بها دمياط.

جودة الأثاث الدمياطي

وقال سامي العسيلي، صاحب ورشة لصناعة الأثاث بدمياط، لـ«الوطن»، إنّنا خلقنا للعمل ونحن نعمل فى صناعة الأثاث ليل نهار وورثنا هذه المهنة من أجدادنا وتتميز صناعة الأثاث بمحافظة دمياط بالجودة العالية كى تنافس كل دول العالم ورغم أنها مهنه شاقة ومتعبة إلا أننا استطعنا أن نحقق فيها شهرة كبيرة خاصة أن الأثاث الدمياطي يتميز بجودة التشطيب والدهانات.

أسعار غرف النوم والسفرة

وتابع العسيلي أن أسعار الأنتريهات في المعرض تبدأ من 15 ألف جنيه، بخامات متميزة وجودة عالية، وهناك أشكال متنوعة وعدة موديلات، كما تسجل أسعار غرف النوم تتراوح ما بين 25 وحتى 30 ألف جنيه، وأسعار الصالونات تبدأ من 24 ألف جنيه، ونسبة التخفيض وصلت وصلت إلى 35% داخل معرض صنع في دمياط.