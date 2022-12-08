افتتاح معرض «صنع في دمياط» بمدينة نصر.. أجود أنواع الأثاث بأسعار مخفضة

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدولة وتقديم آليات الدعم المالي وغير المالي لصناع الأثاث في دمياط، ويتعاون معهم لرفع انتاجيتهم وتطوير منتجاتهم لتلائم احتياجات السوق المحلي وتتمكن من التصدير والمنافسة عالميا.

جاء ذلك على هامش افتتاح معرض «صنع في دمياط»، في أرض المعارض بمدينة نصر، بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ولفيف من المسئولين، وأشارت جامع إلى أن المعرض يتم تنظيمه بالتعاون مع محافظة دمياط على عدة دورات سنويا بهدف فتح أسواق جديدة للمنتج الدمياطي المتميز من الأثاث والديكور في نطاق القاهرة الكبرى ويتيح الفرصة لأصحاب المشروعات لتسويق منتجاتهم بشكل مباشر أو إبرام تعاقدات جديدة أثناء فترة المعرض.

جامع: مولنا مشروعات الأثاث في دمياط ب ٢٤٠ مليون جنيه

وأوضحت جامع أن الجهاز يحرص على التنسيق مع الجهات الشريكة لتحقيق رؤية وأهداف الدولة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة ومنها الصناعات الحرفية والتكتلات الإنتاجية في المحافظات، مشيرة إلى أن توجهات الدولة وضعت في الاعتبار تطوير صناعة الأثاث في دمياط باعتبارها أحد المصادر الأساسية للتشغيل وتوفير فرص عمل للعمالة المتخصصة في هذا القطاع كما تمثل عنصرا هاما في اقتصاديات السوق المصري خاصة وأن تطويرها سيؤدى إلى تلبية احتياجات السوق المحلى وتقليل الواردات والعمل على زيادة الصادرات.

وأشارت إلى أن اهتمام الدولة بهذا القطاع انعكس على حجم التمويل الذي قدمه الجهاز لمشروعات الأثاث والموبيليا خلال 8 سنوات بمحافظة دمياط حيث تم تمويل 5477 مشروعا بحوالي 240 مليون جنيه أتاحت ما يزيد على 17 ألف فرصة عمل.

النهوض بصناعة الأثاث في دمياط

وأوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن معرض صنع في دمياط يأتي ضمن سلسلة التعاون المشترك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستكمال الخطة التي بدأتها المحافظة لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة بدمياط، ودعم الصناع والعاملين بهذا القطاع، هذا إلى جانب المساهمة في خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم.

جدير بالذكر أن معرض صنع في دمياط ينعقد في الفترة من 8 ديسمبر وحتى 17 من ذات الشهر، بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر ويفتح أبوابه للجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء.