مدينة الأثاث في دمياط.. حلم أصحاب الورش الصغيرة يتحقق

«مدينة صناعية للأثاث».. حلم طالما كان يراود أهالى دمياط طوال سنوات عديدة مضت، لإنعاش صناعة من أهم صناعات المحافظة، خاصة أنها صاحبة الشهرة التاريخية فى ملف الأثاث، حتى أعلنت الدولة تدشين قلعة صناعة للموبيليا فى دمياط تحت عنوان «مدينة الأثاث» لتكون نقلة نوعية وفتحاً اقتصادياً لأصحاب الورش الصغيرة قبل الكبيرة والمهتمين بالصناعة.

ربط صناعة الأثاث والأخشاب المصرية بالسوق العالمية

ويستهدف المشروع ربط صناعة الأثاث والأخشاب المصرية بالسوق العالمية، بزيادة القيمة المضافة والقدرة التنافسية لهذه الصناعة مع تلبية احتياجاتها الفنية لرفع مستوى الإنتاجية والجودة، والارتقاء بتصميمات منتجاتها بتقديم الاستشارات الفنية وتوفير تصميمات حديثة ومبتكرة.

2443 ورشة على 58 فداناً بمدينة الأثاث

وبدأ إنشاء مشروع مدينة دمياط للأثاث بوضع الرئيس عبدالفتاح السيسى لحجر الأساس عام 2017، وافتتحها بعد عامين فقط، وتحديداً فى أغسطس 2019 ويشمل المشروع منطقة الورش الصغيرة والمتوسطة بـ2443 ورشة على مساحة 58 فداناً ومنطقة مخازن الأخشاب بإجمالى 50 مخزناً.

وقال رضا شعيب، صاحب مصنع بمدينة دمياط للأثاث، إن المشروع نهض بصناعة الأثاث، التى تعد عصب الاقتصاد، خاصة أن المحافظة اشتهرت على مدى عقود طويلة بتلك الصناعة.

وأكد «شعيب» لـ«الوطن» أن صناع مدينة الأثاث المالكين لورش ومصانع داخل مشروع مدينة الأثاث فرشوا الوحدات السكنية، التى قامت بها الدولة فى إطار تطوير العشوائيات، حيث فرش العاملون بمدينة الأثاث 7 آلاف وحدة سكنية فى «بشائر الخير».

صاحب ورشة: مدينة الأثاث ساهمت في فرش 700 وحدة سكنية بالضبعة

«عزمى حباطة»، صاحب ورشة بمشروع مدينة الأثاث، أكد أن المدينة أسهمت فى فرش 700 وحدة سكنية بالضبعة، داعياً لاستكمال المرحلة الثالثة والأهم بالمشروع وهى المنطقة، «التجارية والترفيهية والخدمية»، المتعلقة بإنشاء منطقة المعارض والفندق والأكاديمية التى ستساهم فى رفع مستوى الصناع.

نقلة لصناعة الأثاث الدمياطى

وقال «سلامة الجحر»، رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، إن المدينة مشروع ضخم ونقلة لصناعة الأثاث الدمياطى، وأنهم كانوا بحاجة إليها لتحريك المياه الراكدة، ومساعدة تلك المهنة والعاملين بها فى التحول من الحرفة للصناعة، مشدداً على أنها ستحقق الأهداف التى أرادتها القيادة السياسية كباعث للتنمية.

بدورها، قالت المهندسة أسماء فودة، مديرة مركز تكنولوجيا الأثاث، إن الهدف الرئيسى للمركز هو الارتقاء بتصميمات منتجات الأثاث من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتوفير تصميمات حديثة ومبتكرة.