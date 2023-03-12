أسعار السمك اليوم في المحافظات.. 3 كيلو بلطي بـ100 جنيه

تشهد أسعار السمك اليوم في المحافظات استقرارا في الأسواق، حيث تعد وجبة السمك من الوجبات الغذائية الأساسية علي المائدة المصرية، وتشهد الأسواق إقبالا كبيرا من المواطنين في ظل الاستقرار في الأسعار بالأسواق في محافظات الوجه البحري والصعيد ومدن القناة.

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

وسجل سعر كيلو البلطي الأسواني 20 جنيها وحتي 45 جنيها، حيث إن سعر الثلاثة كيلو أقل من 100 جنيه في المتوسط، وفق الموقع الرسمي لسوق العبور، وسجل سعر كيلو القشر البياض من 80 إلى 100 جنيه، وسعر كيلو سمك المكرونة من 50 إلى 70 جنيها.

وسجل سعر 3 كيلو من السمك البلطي حوالي 100 جنيه في محافظة كفر الشيخ، وفق تصريحات كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض بكفر الشيخ لـ«الوطن» كما سجل سعر كيلو السمك البوري 50 جنيها، وسجل سعر كيلو كيلو القراميط 22 جنيها، وسعر كيلو الدنيس 85 جنيها، وسعر كيلو البليمي 35 جنيها.

أسعار السمك اليوم في المحافظات

ويتراوح سعر كيلو الجمبري من 100 جنيه إلى 350 جنيها في محافظة المنوفية وفق تصريحات أحمد حسين مدير شادر السمك بالمنوفية، وسجل سعر كيلو السمك البياض 100 جنيه، وسعر كيلو سمك اللوت 150 جنيها.

وفي محافظة بورسعيد، سجل سعر كيلو سمك الدنيس 170 جنيها، وسعر كيلو سمك السردين 70 جنيها، وسعر كيلو سمك الشخرم 60 جنيها، وسعر كيلو سمك الشبار الأبيض 60 جنيها، وسعر كيلو سمك البوري يبدأ من 70 جنيها وحتى 120 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا الذكور 60 جنيها، وفق تصريحات محسن فؤاد تاجر أسماك بمحافظة بورسعيد.