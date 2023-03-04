أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق بالمحافظات.. انخفاض 30 جنيها

تشهد أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق بالمحافظات تراجعاً كبيراً في أسعار عدد كبير من الأنواع، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، خاصة وأن الأسماك وجبة أساسية عند ملايين الأسر، خلال الشهر الكريم نظراً لأنها تتمتع بقيمة غذائية عالية.

انخفاض أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق

في المدن والمحافظات الساحلية بصفة خاصة لا تخلو الموائد من أي نوع هذه الأكلات، إما وجبة أساسية أو تسلية بجانب الأكل، وكلا النوعين هناك تراجع في أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق تصل فى عدد من الأنواع إلى 30 جنيهاً.

وقال حمد أبو نعيم من تجار الأسماك بالإسماعيلية، في تصريحات خاصة، إن هناك انخفاضا كبيرا في أسعار أسماك والجمبري اليوم في الأسواق جاءت كالتالى:

الشخرم 30 جنيها للكيلو، والبوري 65 جنيهاً، والبلطي 40 جنيهاً، السهلية 60 جنيهاً للكيلو 8 سمكات، شبار الجوابي البندق بـ50 جنيهاً، والشبار 5 سمكات في الكيلو 55 جنيهاً، والشبار 6 سمكات الكيلو 50 بالشوى، والهليلي 6 سمكات 80 بالشوى،الشبار المتنظف جاهز الكيلو 4 سمكات فى الكيلو 65 جنيهاً ،10 سمكات ف الكيلو السمين الصايم 50 جنيهاً

أما الجمبرى 150 جنيهاً والميزان من غير مياه،180الجامبو 180 جنيهاً ، ونوع 75 جنيهاً المتقشر الجامبو30 حباية 250 جنيهاً

الجمبرى الفراولة 130 جنيهاً واللوت 75 جنيهاً .

أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق

ومن جانبه قال الحاج عادل أبو ملك أحد تجار الأسماك بالسويس،فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إن أسعار السمك والجمبري اليوم فى الأسواق بالمحافظات الساحلية شهدت انخفاضاً مع ارتفاع حرارة الطقس، وجاءات الأسعار كالاتى:

بساريا وزفة ممتازه 35 جنيهاً للكيلو

جمبري فراولة سوبر ممتاز 130

جمبري أبيض ديل أزرق ممتاز 270

خنزيرة بلاط كبيرة سوبر 120

لوت قنال الماظ بيلعب 75

لوت قنال الماظ وسط 100

حفاره عمبك ممتازه سووووبر 170

قاروص عمبك كبير سوبر 180

حارت سويسي الماظ 120

بربونى سويسي الماظ 140

جحا أو شرارة سوبر فخمه 120

جحا او شراره وسط ممتاز 80

مرجان صرع سويسي 90

حفاره قنال ممتازة 80

موسي أصلى سوبر 130

لاشته قنال صاحية ألماظ 90

كسكمرى بلدى الماظ 90

كسكمرى مبروم شك الزور سوبر 75

بلاميطه كبيره الماظ 180

جمبري وسط ممتاز 160

سوبيا قنال وسط 130

بورى وسط طوباره ممتاز 100 بالشوي

بورى كرموز القنال 120 بالشوي

بورى كرموز المبطررخ 13 جنيهاً بالشوي

شبار سوبر متختخ 75 بالشوي

ماكريل اصلى ممتاز 90 بالشوي