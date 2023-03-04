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أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق بالمحافظات.. انخفاض 30 جنيها

كتب:

حمدى عبد الله
10:00 م | السبت 04 مارس 2023
أسماك

أسماك

تشهد أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق بالمحافظات تراجعاً كبيراً في أسعار عدد كبير من الأنواع، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، خاصة وأن الأسماك وجبة أساسية عند ملايين الأسر، خلال الشهر الكريم نظراً لأنها تتمتع بقيمة غذائية عالية. 

انخفاض أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق

في المدن والمحافظات الساحلية بصفة خاصة لا تخلو الموائد من أي نوع هذه الأكلات، إما وجبة أساسية أو تسلية بجانب الأكل، وكلا النوعين هناك تراجع في أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق تصل فى عدد من الأنواع إلى 30 جنيهاً. 

وقال حمد أبو نعيم من تجار الأسماك بالإسماعيلية، في تصريحات خاصة، إن هناك انخفاضا كبيرا في أسعار أسماك والجمبري اليوم في الأسواق جاءت كالتالى:

الشخرم 30 جنيها للكيلو، والبوري 65 جنيهاً، والبلطي 40 جنيهاً، السهلية 60 جنيهاً للكيلو 8 سمكات، شبار الجوابي البندق بـ50 جنيهاً، والشبار 5 سمكات في الكيلو 55 جنيهاً، والشبار 6 سمكات الكيلو 50 بالشوى، والهليلي 6 سمكات 80 بالشوى،الشبار المتنظف جاهز الكيلو 4 سمكات فى الكيلو 65 جنيهاً ،10 سمكات ف الكيلو السمين الصايم  50 جنيهاً

أما الجمبرى 150 جنيهاً والميزان من غير مياه،180الجامبو 180 جنيهاً ، ونوع 75 جنيهاً المتقشر  الجامبو30 حباية 250 جنيهاً

الجمبرى الفراولة 130 جنيهاً واللوت 75 جنيهاً .

 

 

أسعار  السمك والجمبري اليوم في الأسواق

ومن جانبه قال الحاج عادل أبو ملك أحد تجار الأسماك بالسويس،فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إن أسعار السمك والجمبري اليوم فى الأسواق بالمحافظات الساحلية شهدت انخفاضاً مع ارتفاع حرارة الطقس، وجاءات الأسعار كالاتى:

بساريا وزفة ممتازه                            35 جنيهاً للكيلو

 

جمبري فراولة سوبر ممتاز                  130

جمبري أبيض ديل أزرق ممتاز             270

خنزيرة بلاط كبيرة سوبر                    120

لوت قنال الماظ بيلعب        75

لوت قنال الماظ وسط                        100

حفاره عمبك ممتازه سووووبر             170

 

قاروص عمبك كبير سوبر                   180

حارت سويسي الماظ                         120

بربونى سويسي الماظ                        140

جحا أو شرارة سوبر فخمه                 120

جحا او شراره وسط ممتاز                 80

مرجان صرع سويسي                         90

حفاره قنال ممتازة                            80

موسي أصلى سوبر                            130

 

لاشته قنال صاحية ألماظ                    90

كسكمرى بلدى  الماظ                           90

كسكمرى مبروم شك الزور سوبر           75

بلاميطه كبيره  الماظ                         180

جمبري وسط ممتاز                           160

سوبيا قنال وسط                           130

بورى وسط طوباره ممتاز               100 بالشوي

بورى كرموز القنال                         120 بالشوي

بورى كرموز المبطررخ 13 جنيهاً  بالشوي

شبار سوبر متختخ               75 بالشوي

 ماكريل اصلى ممتاز                      90 بالشوي

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