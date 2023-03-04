أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق بالمحافظات.. انخفاض 30 جنيها
كتب:
حمدى عبد الله
10:00 م | السبت 04 مارس 2023
أسماك
تشهد أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق بالمحافظات تراجعاً كبيراً في أسعار عدد كبير من الأنواع، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، خاصة وأن الأسماك وجبة أساسية عند ملايين الأسر، خلال الشهر الكريم نظراً لأنها تتمتع بقيمة غذائية عالية.
انخفاض أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق
في المدن والمحافظات الساحلية بصفة خاصة لا تخلو الموائد من أي نوع هذه الأكلات، إما وجبة أساسية أو تسلية بجانب الأكل، وكلا النوعين هناك تراجع في أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق تصل فى عدد من الأنواع إلى 30 جنيهاً.
وقال حمد أبو نعيم من تجار الأسماك بالإسماعيلية، في تصريحات خاصة، إن هناك انخفاضا كبيرا في أسعار أسماك والجمبري اليوم في الأسواق جاءت كالتالى:
الشخرم 30 جنيها للكيلو، والبوري 65 جنيهاً، والبلطي 40 جنيهاً، السهلية 60 جنيهاً للكيلو 8 سمكات، شبار الجوابي البندق بـ50 جنيهاً، والشبار 5 سمكات في الكيلو 55 جنيهاً، والشبار 6 سمكات الكيلو 50 بالشوى، والهليلي 6 سمكات 80 بالشوى،الشبار المتنظف جاهز الكيلو 4 سمكات فى الكيلو 65 جنيهاً ،10 سمكات ف الكيلو السمين الصايم 50 جنيهاً
أما الجمبرى 150 جنيهاً والميزان من غير مياه،180الجامبو 180 جنيهاً ، ونوع 75 جنيهاً المتقشر الجامبو30 حباية 250 جنيهاً
الجمبرى الفراولة 130 جنيهاً واللوت 75 جنيهاً .
أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق
ومن جانبه قال الحاج عادل أبو ملك أحد تجار الأسماك بالسويس،فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إن أسعار السمك والجمبري اليوم فى الأسواق بالمحافظات الساحلية شهدت انخفاضاً مع ارتفاع حرارة الطقس، وجاءات الأسعار كالاتى:
بساريا وزفة ممتازه 35 جنيهاً للكيلو
جمبري فراولة سوبر ممتاز 130
جمبري أبيض ديل أزرق ممتاز 270
خنزيرة بلاط كبيرة سوبر 120
لوت قنال الماظ بيلعب 75
لوت قنال الماظ وسط 100
حفاره عمبك ممتازه سووووبر 170
قاروص عمبك كبير سوبر 180
حارت سويسي الماظ 120
بربونى سويسي الماظ 140
جحا أو شرارة سوبر فخمه 120
جحا او شراره وسط ممتاز 80
مرجان صرع سويسي 90
حفاره قنال ممتازة 80
موسي أصلى سوبر 130
لاشته قنال صاحية ألماظ 90
كسكمرى بلدى الماظ 90
كسكمرى مبروم شك الزور سوبر 75
بلاميطه كبيره الماظ 180
جمبري وسط ممتاز 160
سوبيا قنال وسط 130
بورى وسط طوباره ممتاز 100 بالشوي
بورى كرموز القنال 120 بالشوي
بورى كرموز المبطررخ 13 جنيهاً بالشوي
شبار سوبر متختخ 75 بالشوي
ماكريل اصلى ممتاز 90 بالشوي