أسعار السمك اليوم في سوق العبور.. منها البرانيس بـ110 جنيهات

استقرت أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور ومنها البلطي بأنواعه المختلفة، والمكرونة، والمرجان، والجمبري، والفيليه، وذلك بفضل توافر السلعة في الأسواق.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور، كما يلي.

أسعار الأسماك اليوم

بلطى 1 من سعر 52 لـ56 جنيها.

بلطى 2.. سعر 49 لـ51 جنيها.

بلطي أسواني سعر 20 لـ45 جنيها.

فلية بلطي سعر 30 لـ170 جنيها.

قشر بياض سعر 60 لـ100 جنيها.

بياض أملس 1 (بلدي) 60 لـ100 جنيه.

بياض أملس 2 (خليجي ـ بحيره ناصر ـ مزارع) 30 لـ50 جنيها.

قراميط - شيلان 10 لـ20 جنيها.

ثعابين 50 لـ250 جنيها.

مكرونة خليجي 50 لـ68 جنيها.

مكرونة سويسي 70 لـ110 جنيهات.

سعر البرانس الإسكندراني والكابوريا

برانيس اسكندراني 70 لـ110 جنيهات.

مكرونة مجمدة 30 لـ40 جنيها.

موسى 160 لـ270 جنيها.

سبيط - كاليماري - سابيا 110 لـ220 جنيها.

قرش 30 لـ50 جنيها.

حدادى 10 لـ20 جنيها.

كابوريا 22 لـ82 جنيها.

مرجان 1 50 لـ60 جنيها.

مرجان 2 36 لـ48 جنيها.

مرجان مجمد 20 لـ30 جنيها.

بربون 1 63 لـ75 جنيها.

بربون 2 40 لـ54 جنيها.

بربون مجمد 25 لـ35 جنيها.

دنيس 100 لـ160 جنيها.

جمبري جامبو 370 لـ440 جنيها.

جمبري 1 سعر 270 لـ340 جنيها.

جمبري 2 سعر 170 لـ240 جنيها.

جمبري 2 مجمد سعر 100 لـ250 جنيها.

جمبري 3 سعر 60 لـ160جنيها.

بوري 1 سعر 70 لـ80 جنيها.

بوري 2 سعر 40 لـ58 جنيها.

مازليا - كشرم سعر 30 لـ50 جنيها.

شعور 30 لـ50 جنيها.

وقار 70 لـ130 جنيها.

قاروص - لوت 60 لـ140 جنيها.

موزة 34 لـ74 جنيها.

باغة 10 لـ20 جنيها.

سردين 34 لـ64 جنيها.

كسكمري 33 لـ53 جنيها.

سردين مجمد 30 لـ50 جنيها.

ماكريل مجمد 55 لـ65 جنيها.