إنقاذ حياة مصاب بطعنة نافذة في القلب بعد جراحة معقدة بمستشفى العجمي

تمكن فريق طبي بمستشفى العجمي التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة من إنقاذ حياة مواطن بعد طعنه طعنة نافذة في القلب نتج عنها قطع بالقلب بالبطين الأيسر حوالي 2 سم وقطع بالشريان الثدي الأيسر وقطع بالشرايين والأوردة للغدة الثموسية بالصدر وتهتك بالرئة، ما جعلها عملية في غاية الصعوبة.

فريق طبي أنقذ حياة المواطن

وبحسب بيان مستشفى العجمي التخصصي غرب الإسكندرية برئاسة الدكتور صلاح الحصاوي، مدير المستشفى، بأن فريق طبي بقيادة الدكتور محمد رأفت، رئيس قسم جراحة القلب المفتوح رفقة دكتور محمد سامي عرابي، ودكتور أحمد رباح بالإضافة إلى تمريض العمليات، قد نجحوا في إنقاذ حياة مواطن كان عبر عملية غاية في الصعوبة.

تفاصيل عملية القلب الصعبة

وأوضح المستشفى تفاصيل العملية الجراحية التي بدأت حين استقبلت غرف الطوارئ واحدة من أخطر الحالات تمثلت في طعنة في القلب مخترقة الصدر وأدت إلى قطع بالقلب بالبطين الأيسر حوالي 2 سم وقطع بالشريان الثدي الأيسر وقطع بالشرايين والاوردة للغدة الثموسية بالصدر وتهتك بالرئة.

إجراء العملية في 4 ساعات

وتابع: «على الفور تم عمل سونار والذي كشف عن وجود تجمع دموي هائل بالغشاء التاموري حول القلب».

وأكد المستشفى أنه بسبب ظروف الحالة فقد استوجب على الأطباء سرعة إجراء العملية التي كانت شاقة حيث استغرقت ‏4 ساعات ثم خروج المريض إلى غرفة العناية، مؤكدين أن حالته مستقرة في الوقت الراهن.