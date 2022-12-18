إنشاء وحدة تغذية علاجية لمرضى مستشفى «صدر المعمورة» في الإسكندرية

أعلنت الدكتورة هبة عارف، مديرة الإدارة العامة للشؤون العلاجية والعاجلة بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، إنشاء وحدة للتغذية العلاجية لمرضى الأقسام الداخلية والعناية المركزة بمستشفى صدر المعمورة بالإسكندرية.

وأضافت «عارف»، في بيان اليوم نشرته مديرية الصحة بالإسكندرية، أن التغذية الصحيحة تشكل أهمية كبرى لكل المرضى، خاصة مرضى الدرن، حيث يلعب الغذاء دورا أساسيا في رفع كفاءة جهاز المناعة لديهم وسرعة تعافيهم من المرض، مؤكدة أن المستشفى لديها الكوادر الطبية اللازمة للعمل بهذه الوحدة.

الاهتمام بالتغذية العلاجية للمرضى

ويأتي ذلك بعدما وجهت مديرية الصحة بالاهتمام بالتغذية العلاجية للمرضى، وذلك من أجل تقديم رعاية غذائية سليمة لهم وتلبية احتياجاتهم من الغذاء الصحيح، وتحقيق أقصى إستفادة لهم من الغذاء، بالإضافة إلى تثقيف المرضى من خلال تقديم الإرشادات الغذائية.

رفع المنظومة الصحية في الإسكندرية

وأكدت مديرية الصحة بالإسكندرية العمل المستمر على رفع كفاءة المستشفيات، وما تقدمه من خدمات لصحة مرضى الإسكندرية، ضمن توجهات الدولة المصرية بتقديم الدعم الأمثل للمواطنين ورفع المنظومة الصحية.