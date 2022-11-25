صحة الإسكندرية: لا صحة لإصابة 10 حالات عدوى فيروسية بعد الولادة في مستشفى الجمهورية

نفت مديرية الصحة والسكان في الإسكندرية، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من وجود حالات عدوى فيروسية للجروح لأكثر من 10 حالات بقسم النساء والتوليد بمستشفى الجمهورية العام عقب إجرائهم عمليات الجراحة القيصرية مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للأمهات، حيث أنهم 5 حالات فقط على مدار شهرين منهم 2 فقط في آخر شهر وهي نسبة أقل مما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

5 حالات في شهرين

وأكدت المديرية في بيان اليوم، أنه جرى تشكيل لجنة فنية متخصصة لتقصي للحالات ومراجعة نتائج الاختبار البيولوجي للاوتوكلافات التي تم تعقيم الآلات بها وكانت مطابقة «سلبية».

وأشارت إلى أن عدد حالات العدوى بقسم النساء والتوليد خلال شهر أكتوبر هو 3 حالات فقط من إجمالى 159 عمليات للنساء والتوليد بنسبة أقل من 1.9% وخلال شهر نوفمبر حالتين فقط من إجمالى 53 ولادة قيصرية حتى اليوم بنسبة 3.8%.

الأعراض تظهر بعد 72 ساعة

وأكدت أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن حوالي 5% إلى 15% من المرضى المقبولين في مستشفيات العناية الفائقة في البلدان المتقدمة يكتسبون عدوى مرتبطة بالرعاية الصحية ومن المعروف أن عدوى المستشفيات (Nosocomial Infection) هي عدوى يصاب بها المريض بعد دخوله إلى المستشفى (أي أن الشخص لم يكن مصاباً به عند دخوله المستشفى) ولا تظهر إلا بعد 72 ساعة أو أكثر من دخوله إليها بينما تبلغ فترة بقاء المريضة في عمليات الولادة القيصرية في مستشفى الجمهورية من 24 إلى 48 ساعة.