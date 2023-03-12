قصف أوكراني على أراضي «مقاطعة دونيتسك» 16 مرة خلال 24 ساعة

قصف القوات الأوكرانية، 16 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، أراضي «مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» على إثر استفتاء في 2022 ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية»، وأطلقت 60 قطعة ذخيرة من عيارات 155 ملم و152 ملم وطائرات مسيرة.

أوكرانيا تحاول الهجوم على شبه جزيرة القرم

بدوره، ذكر مقال في صحيفة «آسيا تايمز» للصحفي ستيفن برين، إن أوكرانيا قد تحاول شن هجوم على «شبه جزيرة القرم» التي ضمتها «موسكو» إلى أراضي «روسيا الاتحادية» في 2014، بدعم من «واشنطن»، مما قد يتسبب بكارثة لأوروبا، مضيفا إن الولايات المتحدة تزود «كييف» بكمية هائلة من المعدات العسكرية.

وداهمت الشرطة العسكرية الأوكرانية، ملهى ليليا بمدينة «خاركوف» شمال شرق البلاد لاستدعاء الشبان للخدمة في الجيش، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

بدوره، عبر بابا الفاتيكان، فرنسيس، في تصريحات لصحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية، عن استعداده لزيارة العاصمة الأوكرانية «كييف» بشرط القيام برحلة مماثلة إلى روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

مظاهرات يونانية ضد الناتو

وفي مدينة «خانيا» بجزيرة «كريت» اليونانية، خرجت مظاهرة احتجاجا على وصول حاملة الطائرات الأمريكية «جورج دبليو بوش»، ورفضا لسلوك العسكريين الأمريكيين وبحارة حلف شمال الأطلسي «الناتو» من طاقم الحاملة غير اللائق.

وحمل المتظاهرون، لافتات: «الناتو اخرج من البحر المتوسط» و«إغلاق القاعدة في المحكمة»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.