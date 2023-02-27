بابا الفاتيكان يعلن خطة لتسوية سلمية للأزمة الأوكرانية

أعلن بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني، اليوم الاثنين، خطة لتسوية سلمية في أوكرانيا، تتضمن دعوة لرفض إرسال الأسلحة إلى أطراف النزاع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

نص خطة بابا الفاتيكان

وتشمل خطة البابا فرانسيس مقترحات تتمثل في المساواة في المسؤولية عن أي نزاع، واعتبار المفاوضات أداة فعالة لتحقيق السلام، فيما ترتكز أولوية الخطة في الحفاظ على حياة وصحة الناس، إلى جانب عدم مشاركة جهات أخرى في تزويد طرفي النزاع بالأسلحة، كما جرى عرض الفاتيكان كمنصة للتفاوض.

وجاء في نص الخطة: «عالم واحد للجميع! والسبب في أي حرب هو الأنانية وعدم الرغبة في سماع المحاور، لذلك، في أي حرب، في أي صراع، الجميع مذنبون، المصالحة والمغفرة المتبادلة هي الفضيلة المسيحية الرئيسية، والفاتيكان هو منصة مفاوضات للجميع، روما هي مدينة السلام! الغرض من المفاوضات هو سلام طويل وعادل للجميع».

وتابعت الخطة: «روسيا وأوكرانيا وأوروبا جزء من عالم شامل للجميع! وبدلا من الحرب، تعاون وبناء مساحة اجتماعية اقتصادية واحدة عادلة، الثقافة واللغة والجنسية وإيمان أي شخص يجب أن يتم حمايتها واحترامها».

الصين تدعو روسيا وأوكرانيا إلى استئناف المفاوضات

وفي وقت سابق، دعت الحكومة الصينية روسيا وأوكرانيا إلى استئناف مفاوضات السلام، وذلك من خلال مقترح بوثيقة تضم 12 بندا، محذرة من استخدام السلاح النووي، كما طالبت بتجنب استهداف المدنيين، وقالت، في بيان لها، إنها تعارض أي عقوبات أحادية الجانب غير مصرح بها من قبل مجلس الأمن الدولي، مؤكدة رفضها التام بشأن استخدام أي دولة للأسلحة البيولوجية والكيميائية في ظل أي ظروف.

وجاء ذلك تزامنا مع حلول الذكرى السنوية للأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت يوم 24 فبراير في العام الماضي، حيث تبادلت موسكو وكييف الهجمات الصاروخية على مدار 12 شهرا، واستهدفت روسيا البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة والكهرباء في أوكرانيا، وأدت إلى نزوح نحو 10 ملايين من الأوكرانيين، فضلا عن أزمة الغذاء والطاقة العالمية.