البعثة الأمريكية لدى الناتو: ندعم أوكرانيا في الدفاع عن كامل أراضيها

أكدت البعثة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أن واشنطن وحلفاءها متحدون مع أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها.

وذكرت البعثة الأمريكية لدى «الناتو» - في بيان نقلته قناة «الحرة» الأمريكية - أن واشنطن وحلفاءها يقفون مع أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها بما في ذلك ثقافتها وتوثيق الضرر الذي أحدثه الجيش الروسي.

الهجمات الروسية بالصواريخ أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين

وانتقدت البعثة الأمريكية الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات المفخخة على عدة مدن أوكرانية، والتي أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين وخلفت دمارا في البنى التحتية والمنازل.

وكانت القوات الروسية، شنت هجوما صاروخيا هو الأكبر منذ أسابيع على مواقع مدنية ومنشآت البنى التحتية في جميع أنحاء أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.