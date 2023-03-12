هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر تضرب جنوب غرب «سومطرة» الإندونيسية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر جنوب غرب «سومطرة» الإندونيسية بعمق 10 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وأشارت بيانات مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت جنوب غرب «سومطرة» الإندونيسية وقعت على مسافة 338 كيلو متر غرب «تانجيرانج» و 202 كيلو متر بين الغرب والجنوب الغربي من «باندار لامبونج».

وفي 16 ياير الماضي، ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، على عمق 48 كيلومترا، قبالة سواحل «جزيرة سومطرة» الإندونيسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية في ذلك الوقت، إن إن بؤرة الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل «جزيرة سومطرة» الإندونيسيةيقع على بعد حوالي 48 كيلومترا جنوب شرقي مدينة «سينجكيل».