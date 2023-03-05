هزة أرضية بقوة 4.1 ريختر تضرب «سومطرة الجنوبية» بإندونيسيا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، «سومطرة الجنوبية» الإندونيسية وقال مركز رصد «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن البؤرة وقعت على عمق 25 كيلومترا.

وأوضح «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت «سومطرة الجنوبية»» الإندونيسية وقعت على مسافة 199 كم بين الغرب والجنوب الغربي من «باندار لامبونج».

وفي 26 ديسمبر 2004، ضرب زلزال بقوة 9.15 درجة على مقياس ريختر قبالة «جزيرة سومطرة» الإندونيسية، ما تسبب في حدوث أمواج المد العاتية/ المرعوفة باسم «تسونامي» امتدت إلى إندونيسيا وتايلاند والهند وسريلانكا ودول كثيرة أخرى مما تسبب في تدمير القرى والجزر السياحية.

وأسفر الزلزال في ذلك الوقت عن سقوط نحو 230 ألف قتيل أو مفقود.