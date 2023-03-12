هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في اليابان

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، «جزر ريوكيو» اليابانية على عمق 100 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت «جزر ريوكيو» اليابانية وقعت على مسافة 553 كيلو متر بين الشرق والشمال الشرقي من «كيلونج» شمال شرقي تايوان و90 كيلو متر بين الغرب والشمال الغربي من «ناها» أقصى جنوب اليابان.

ذكرى الزلزال في اليابان

وأمس السبت، أحيت اليابان، ذكرى مرور 12 عاماً منذ وقوع الزلزال الهائل، بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، ضرب شمال شرقي البلاد ما نتج عنه من موجات المد العالية «تسونامي»، ما أسفر عن وفاة أكثر من 15 ألف شخص.

ودمر زلزال اليابان في11 مارس 2011، مقاطعات: «فوكوشيما، مياجي وإيواتي»، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».