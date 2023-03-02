عاجل.. هزتان أرضيتان تضربان اليابان بقوة 5.1 و4.5 درجة على مقياس ريختر

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قبل قليل، أنّ هزّة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر تضرب مدينة شيمودا اليابانية، وهزّة أرضية أخرى بقوة 4.5 درجة.

اليابان أكثر دولة معرضة لوقوع زلزال

وذكرت الهيئة الأمريكية، أنّ اليابان هي أكثر دولة معرضة لوقوع زلزال لأنها تقع في منطقة نشطة زلزاليا، لأنها بها كثافة زلزالية عالية جدا، وهي أكثر دولة في العالم تسجل هزات أرضية كل عام.