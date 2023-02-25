زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب اليابان

أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بأن زلزالا بلغت قوته الأولية 6.1 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان اليوم السبت.

لم ينتج أي تسونامي في أعقاب الزلزال

وأوضحت الوكالة اليابانية أنه لم ينتج أي تسونامي في أعقاب الزلزال الذي هز بشكل رئيسي الجزء الشرقي من هوكايدو، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة في الممتلكات.

مركز الزلازل الأمريكي: الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا في المحيط الهادي

من جهته، أكد مركز رصد الزلازل الأمريكي، النبأ، معلنا أن زلزالا بقوة 6.1 ضرب هوكايدو شمال اليابان.

ووقع الزلزال على عمق 60 كيلومترا في المحيط الهادي قبالة كوشيرو، كما هز أيضًا منطقة أوسع تشمل شمال شرق اليابان وشرقها.