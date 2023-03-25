خطوات استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية «أون لاين» في رمضان

البطاقة الشخصية من أهم المقتنيات والأوراق التي يحتاجها الناس في إنهاء معاملاتهم المختلفة، لذا عند فقدانها يسارع الكثيرون إلى استخراج بدل فاقد حتى لا تتعطل مصالحهم، وهذا يتطلب خطوات قد تكون شاقة خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك ووجود صعوبة في الانتظار في الصفوف، خلال ساعات الصوم.

ويمكن استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية أون لاين، دون الذهاب إلى فروع مصالح السجل المدني، وهو ما نعرض تفاصيله في السطور التالية.

كيفية استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية أون لاين

وتأتي خطوات استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية كما يلي:

خطوات استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية أون لاين

ويمكن استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية من منصة مصر الرقمية عن طريق اتباع الخطوات التالية

1 - قم بالدخول على موقع مصر الرقمية من خلال الضغط هنا.

2 - انقر على خيار الأحوال المدنية.

3- انقر على أيقونة الخدمات الخاصة بالمصلحة.

4 - قم باختيار الخدمة الخاصة باستخراج بدل فاقد الرقم القومي.

5- كتابة البيانات والرقم القومي السابق.

وبالنسبة لمن يريدون الذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية، عند فقدان البطاقة فعليهم أولا الذهاب لقسم الشرطة وحرر محضر فقد المتعلقات، ثم يتم بعدها التوجه إلى الأحوال المدنية التابع لها، وشراء النموذج واستيفاء البياناته.

قم باعتماده من جهة العمل وإرفاق المستندات المطلوبة مع الاستمارة في حالة تغيير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية، والرجوع به مرة أخرى إلى السجل المدني بعدها يتم تصويرك أمام الموظف المختص.

ستحصل على إيصال استلام في الموعد المحدد وفق بطاقة مستعجلة أم عادية بعد أسبوعين.