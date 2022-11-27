طريقة تجديد البطاقة الشخصية والاستلام فوري.. أسهل وأسرع طريقة

يرغب العديد من المواطنين في تجديد البطاقة الشخصية في أسهل وأسرع طريقة توفيراً للمجهود والوقت الذي يضيع داخل في الوقوف بطوابير داخل المصالح الحكومية، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل وطريقة تجديد البطاقة الشخصية واستلامها خلال دقائق قليلة، والتي أعلنت عن إتاحتها وزارة الداخلية مؤخراً.

خطوات تجديد البطاقة الشخصية

ويستطيع أي شخص أن يجدد البطاقة الشخصية خلال دقائق معدودة لا تتعدى الـ30 دقيقة، وذلك من خلال اتباع الطريقة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، كالتالي:

1 - التوجه أولا إلى مقر الأحوال المدنية بمنطقة العباسية في القاهرة.

2 - الدخول إلى المركز النموذجي «أحوال إكسبريس» والذي تم افتتاحه رسمياً منذ يومين، والذي سوف يتم من خلال استخراج أو تجديد بطاقات الرقم القومي لكافة المواطنين.

3 - في الخطوة التالية، سيتم تصوير المواطن فوري من خلال أجهزة تصوير حديثة.

4 - تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي.

5 - الانتظار لمدة 20 دقيقة ثم استلام البطاقة الشخصية الجديدة.

سن استخراج البطاقة الشخصية

وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً في شهر يوليو الماضي، عدل من خلاله سن استخراج البطاقة الشخصية لتصبح بداية من 15 عامًا بدلًا من سن 16 عامًا، وبهذا القرار أصبح الـ 15 سنة هي السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية.