رئيس وزراء بريطانيا يتوجه للولايات المتحدة لإنهاء صفقة الغواصات اليوم

يتوجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي من أجل الانتهاء من تفاصيل صفقة الغواصات العاملة بالطاقة النووية.

صفقة الغواصات بموجب «تحالف أوكوس»

ومن المتوقع أن يقرر الاجتماع الذي سيعقد في «سان دييجو» بولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة، غدا الاثنين الخطوات التالية التي سيتعين على أستراليا اتخاذها لاستلام الغواصات، فيما تشمل الغواصات التي ستحصل عليها «كانبيرا» الجيل التالي من غواصات «يو إس إس فيرجينيا»، والبريطانية الهجومية «أستوت»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتأتي صفقة الغواصات، بموجب «تحالف أوكوس» الذي أُعلن في عام 2021 بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ضمن جهود مواجهة الوجود العسكري المتنامي للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وكان اتفاق «أوكوس»، نص على التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا، في مجال الصواريخ الفرط صوتية والذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية.

من جانبه، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، سي آي أيه، CIA، وليام بيرنز، إن السلطات الصينية، لم تتخذ قرارًا بشأن ما إذا كانت ستغزو تايوان عسكريًا، مضيفا في تقريره السنوي عن التهديدات العالمية، إنه لن يقلل من طموح القيادة الصينية الحالية أو التصميم.

هينز: الحرب على تايوان سيكون لها تأثير هائل على الاقتصاد العالمي

بدورها، أوضحت مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز في جلسة استماع للجنة المخابرات بـ«مجلس النواب» الأمريكي، أن الحرب على تايوان سيكون لها تأثير هائل على الاقتصاد العالمي وإمدادات أشباه الموصلات، مشيرة إلى دراسة وزارات الخزانة والتجارة ووزارات أخرى التأثير المحتمل.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة «التليجراف» البريطانية، إن المراجعة الشاملة الجديدة لقضايا الأمن والدفاع والسياسة الخارجية في المملكة المتحدة ستشمل الإشارة إلى التهديد الذي تشكله الصين على تايوان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.