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رئيس وزراء أستراليا يزو الهند الأربعاء المقبل بهدف تعزيز العلاقات

كتب:

أ ش أ
10:52 ص | السبت 04 مارس 2023
وزارة الخارجية الهندية

وزارة الخارجية الهندية

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم السبت، أن رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، سيزور الهند يوم الأربعاء المقبل، الموافق 8 مارس الجاري؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية أن «ألبانيز سيزور الهند ما بين 8 و11 من مارس الجاري وفق دعوة رسمية من رئيس الوزراء ناريندرا مودي، يصاحبه وزراء التجارة والسياحة والموارد وعدد من المسؤولين الرفيعين ووفد تجاري رفيع المستوى، وتعد تلك هي الزيارة الأولي لألبانيز إلى الهند».

وسيعقد ألبانيز ومودي قمة سنوية لمناقشة التعاون وفق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك وقضايا الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والتوريدات.

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