كوريا الشمالية تتخذ إجراءات مهمة بهدف الاستخدام الهجومي لردع الحرب

قررت السلطات في كوريا الشمالية اتخاذ إجراءات مهمة وعملية من أجل الاستخدام الهجومي لردع الحرب، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الأحد.

مفاوضات جارية لمشاركة حاملة طائرات نووية في التدريبات

ومن المقرر بدء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، غدا الإثنين، تدريبات «درع الحرية»، لمدة 11 يومًا، إلى جانب مناورة ميدانية واسعة النطاق تسمى «درع المحارب»، فيما أشارت أنباء إلى المفاوضات جارية لمشاركة حاملة طائرات نووية من طراز «نيميتز» وغواصة نووية أمريكية فى التدريبات

وتم اتخاذ القرار في اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لحزب «العمال» الكوري الشمالي الحاكم برئاسة الزعيم، «كيم جونج أون»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن الاجتماع ناقش قضايا حل المشاكل الريفية وإجراءات تنفيذها وسبل استخدام القوات العسكرية.

«أون»: ضرورة الرد على نحو ساحق على أي استعدادات حرب

ويوم الخميس الماضي، تفقد الزعيم الكوري الشمالي، تدريبات هجومية بالذخيرة الحية لوحدة «مدفعية هواسونج» على الجبهة الغربية، وشدد «كيم جونج أون»، على ضرورة الرد على نحو ساحق على أي استعدادات حرب من قبل العدو، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي وقت سابق، دعا زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، إلى زيادة هائلة في ترسانة أسلحة «بيونج يانج» النووية، وقال إن كوريا الجنوبية أصبحت عدوا بلاشك، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.