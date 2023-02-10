صاروخ باليستي يزين عنق زوجة زعيم كوريا الشمالية خلال عرض عسكري «صور»

ظهرت زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش الكوري الشمالي، وهي ترتدي قلادة على شكل أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات في كوريا الشمالية.

«تليجراف»: جو ظهرت مبتسمة والقلادة تزين عنقها

وذكرت صحيفة «ذي تلجراف» البريطانية أن السيدة الأولى في كوريا الشمالية ري سول جو، ظهرت مبتسمة والقلادة تحيط بعنقها على مأدبة طعام، برفقة زوجها كيم جونغ أون، وابنتها كيم جو آي البالغة من العمر 10 أعوام وحولهم قادة عسكريون.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنّ القلادة ترمز إلى صاروخ هواسونج -17، الذي تم إطلاقه في العام الماضي، والذي يمكن أن يصل مداه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضمن العرض العسكري الكوري الشمالي الضخم الذي أقيم مساء الأربعاء الماضي في ساحة كيم إيل سونغ وسط مدينة بيونج يانج، استعراض ما لا يقل عن 10 صواريخ من طراز Hwasong-17، وهي من أكبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بالإضافة إلى صاروخ باليستي جديد عابر للقارات جديد يشتبه أنه يعمل بالوقود الصلب.