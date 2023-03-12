هزة أرضية بقوة 3.9 درجة تضرب جنوب «أيداهو» الأمريكية

ضرب هزة أرضية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر جنوب «أيداهو» الولاية الواقعة في المنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة.

عمق 15 كيلومترا

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت جنوب «أيداهو»، وقعت على عمق 15 كيلو مترا.

وأضاف «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت جنوب «أيداهو»، وقعت على مسافة 113 كيلو متر شمال «بويسي» عاصمة الولاية و31 كيلو متر بين الجنوب والجنوب الشرقي من «ماكال».

زلزال جديد

وفي 1 أبريل 2020، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، «أيداهو» على بعد 118 كيلومترا شمال شرقي مدينة «ميريديان»، وقال هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية في ذلك الوقت، إن أكثر من مليوني شخص شعروا بالهزات الأرضية في مختلف أنحاء الولاية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.