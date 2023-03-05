 هزة أرضية بقوة 3 ريختر في «بورتوريكو» الأمريكية

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، «جزيرة بورتوريكو» التابعة للولايات المتحدة الأمريكية شمال شرق البحر الكاريبي، على عمق 35 كيلومترًا.

وقال مركز رصد «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 99 كم شمال غرب «سان خوسيه» و87 كم شمال من «أريسيبو».

زلزال في 2020

وفي 11 يناير من عام 2020، ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، «بورتوريكو»، وقالت «هيئة المسح الجيولوجي» الامريكية، في ذلك الوقت، إن الزلزال، وقعت على بعد 14 كيلو متر جنوب شرق «جوانيكا» على الساحل الجنوبي للجزيرة الكاريبية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.