الاستخبارات الأمريكية: الصين تأتي في مقدمة الدول المنافسة لواشنطن

أكدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، أن الصين تأتي في مقدمة الدول التي تنافس الولايات المتحدة الأمريكية.

هاينز: الحرب القادمة لن تكون تقليدية

وقالت هاينز - في جلسة استماع أمام لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي، وفقًا لقناة «الحرة» الأمريكية، اليوم الجمعة - إن الحرب القادمة لن تكون تقليدية بل سينتصر فيها الأكثر تطورًا في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، داعية إلى الاستثمار في هذه المجالات لمواجهة الكثير من التحديات الأمنية العالمية.

بوتين لديه ثقة بأنه يستطيع هزيمة أوكرانيا

وأشارت إلى أن بوتين لديه ثقة بأنه يستطيع هزيمة أوكرانيا ويريد منع الدعم الغربي لأوكرانيا، ومن ثم تهديد حلف شمال الأطلسي، معتبرًا ذلك من أهم التحديات الأمنية التي تواجه الولايات المتحدة بعد الصين.