معلومات عن فيلم «ملاحظات على النزوح» المشارك في مهرجان الإسماعيلية

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ 24 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، إذ تنطلق فعاليات الدورة يوم الثلاثاء المقبل، ويشارك عدد كبير من الأعمال السينمائية، منهم الفيلم الفلسطيني «ملاحظات على النزوح» ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفيلم:-

معلومات عن فيلم «ملاحظات على النزوح»

- الفيلم يتناول قضية اللاجئين وما يتعرضون له من مشكلات وأزمات مع محاولة إيجاد حلول لها.

- يعرض الفيلم مجموعة صور القوارب خيام اللاجئين على الشاشات.

- يوضح الفيلم خبايا وأسرار في حياة اللاجئين، حتى تظهر الصورة كاملة بالنسبة لنا.

- تبدأ أحداث الفيلم من خلال رحلة تقوم بها عائلة سورية تتجه إلى ألمانيا.

- الفيلم يشارك في المهرجان ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة والتي تضم 14 فيلماً من دول عديدة.

معلومات عن فيلم «ملاحظات على النزوح»

- الفيلم من إخراج خالد جرار وهو مخرج فلسطيني ولد في جنين بفلسطين المحتلة في 1976، بعد التدريب العسكري التحق بالعمل كحارس شخصي للرئيس ياسر عرفات، كون خالد لنفسه حياة تجمع بين العسكرية والفنون، حيث تخرج من الأكاديمية الدولية للفنون بفلسطين عام 2011 وكذلك من كلية الفنون الجميلة، جامعة أريزونا 2019.