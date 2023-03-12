شحاتة العرابي يعود لإذاعة القرآن الكريم: شعرت كأني أمام الميكروفون لأول مرة (صور)

تحدث الإذاعي الشهير شحاتة العرابي عن كواليس تسجيل أولى حلقاته بإذاعة القرآن الكريم، بعد عودته، عقب قرار إحالته للمعاش بعد بلوغه السن القانوني، قبل أن تتزايد دعوات الجمهور والمتابعين له بالعودة ومطالبتهم للمسؤولين المعنيين في الإذاعة باستمراره، وأيضًا مناشدته من خلال «الوطن» بألا يحيلوا صوته إلى المعاش، حتى استجابت الإدارة لدعوات الملايين وأبقته بالإذاعة، قائلا إنها كانت لحظة خاصة لديه وتمنى أن تحدث منذ علمه بقرار الإحالة ودعاا الله بها فتحققت.

تفاصيل الحلقة الأولى لشحاتة العرابي

وأضاف شحاتة العرابي لـ«الوطن»، أنَّه شعر بحب زملاءه وترحيب كبير من الكثيرين بالأمس بعودته من جديد، ومنذ دخوله لمبنى الإذاعة، كما شعر أيضًا وكأنها المرة الأولى له التي يجلس فيها أمام الميكرفون ويمارس فيها المهنة المحببة إلى قلبه والتي أفنى في ممارستها سنوات طوال.

وأوضح الإذاعي الشهير بـ إذاعة القرآن الكريم، أنَّ عمله لن يكون على الهواء مباشرة كما في السابق، ولكن سيعود لتسجيل برامج مسجلة منها برنامج «قطوف من حدائق الإيمان»، وهو البرنامج الذي توقف عن إذاعته منذ نحو 5 سنوات، ويعود إليه من جديد بمشاركة 3 مذيعين، لكل منهم أسبوع يقدم فيه البرنامج بمفرده، على أن يقدم هو البرنامج الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.

شحاتة العرابي

ووجه «العرابي» الشكر لكل من ساعده ليعود مرة أخرى للإذاعة وكل من أعانه على أن يعيش هذه اللحظات الجميلة التي لن ينساها والتي لمس خلالها حب الملايين، وعلى رأسهم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ومحمد نوار رئيس قطاع الإذاعة.